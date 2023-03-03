Більшість жителів села відмовилися передавати свої земельні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Окупанти вивезли в невідомому напрямку близько 200 жителів одного з сіл на Херсонщині, а в їхні будинки поселяють російських найманців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, з початку лютого росіяни почали активно відбирати автомобілі у жителів, які не отримали російські паспорти.

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"Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації", – сказано у зведенні.

За даними Генштабу, станом на 1 березня близько 200 осіб з цього села вивезені в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхніх будинках розквартирують російських окупантів.

Війна в Україні - поточна ситуація

За минулу добу українські військові збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 і сім безпілотників. Також українська авіація за добу завдала 13 ударів по окупантах.

Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронту. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, в цій битві російські війська несуть у сім разів більше втрат, ніж українські.

Тим часом у Маріуполі, що знаходиться глибоко в тилу окупантів, росіяни почали встановлювати додаткові блокпости і риють окопи. На думку радника мера Петра Андрющенка, окупанти готуються до оборони в очікуванні майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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