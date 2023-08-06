Загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні.
Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд. Зазначається, що $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.
У виданні наголосили, що ця сума перевищує допомогу, яку США виділяють будь-якій іншій країні та "перевищило двосторонню підтримку інших союзників США", серед яких Ізраїль, Йорданія та Єгипет.
На думку експертів, це фактично є "інвестицією США в союзника", подібної до якої не було з часів плану Маршалла. При чому тоді обсяг допомоги, з поправкою на інфляцію, становив близько $150 млрд за три роки.
Обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), космічного телескопа "Джеймс Вебб" ($10 млрд) та витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).
Хоча США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП. Так, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає в Україну більшу частку свого ВВП, ніж США.
Американська допомога США
США фактично від початку повномасштабної війни в Україні допомагають Україні фінансово та зброєю.
В останній пакет допомоги увійшли різні комплекси, ракети, боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя. Його оцінили в 400 мільйонів доларів.
При цьому лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Штати мають прискорити постачання військової допомоги Україні.