Кількість американців, стурбованих тим, що війна загрожує їхній національній безпеці, зменшилася.

Більшість американців виступають проти виділення додаткових коштів на підтримку України у війні з Росією, громадськість розділилася на думці, чи достатньо зробили Штати.

Про це свідчать дані останнього опитування CNN. Так, 55% опитаних вважають, що Конгресу Сполучених Штатів Америки не слід виділяти додаткові кошти на підтримку України, 45% - виступають "за". 51% вважає, що Штати вже зробили достатньо, 48% - що потрібно зробити більше.

У відповідях на питання про те, яку допомогу США могли б надати Україні, підтримка допомоги в зборі розвідданих (63%) і військовій підготовці (53%) виявилася більш широкою, ніж підтримка надання зброї (43%). Участь американських збройних сил у бойових діях підтримали 17%.

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Більшість американців, які вважають, що США повинні робити більше, виступають за допомогу у зборі розвідувальних даних (75%), військовій підготовці (68%) та наданні зброї (60%). У групі тих, хто вважає, що була надана достатня допомога, більшість підтримує тільки збір розвідданих (52%).

При цьому кількість американців, стурбованих тим, що війна загрожуватиме їхній національній безпеці, знизилася з 72% до 56% з лютого 2022 року.

Зазначається, що опитування показало і партійні розбіжності. Те, що війна може затягнутися, турбує 82% демократів, 75% незалежних і 73% республіканців. Майже дві третини стурбовані тим, що війна призведе до зростання загроз демократії в інших країнах (65%) або до нападів Росії на інші країни (64%). Близько 6 з 10 побоюються, що вона може призвести до більш масштабної війни в Європі (59%).

Республіканці в основному вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати нове фінансування (71%), а демократи виступають "за" продовження допомоги (62%).

При цьому більшість представників різних партій вважають, що США повинні надавати Україні допомогу в зборі розвідданих (70% демократів, 63% незалежних і 56% республіканців). За військову підготовку виступають майже дві третини демократів (64%), серед незалежних і республіканців ця підтримка знижується приблизно до 48% в кожній групі. Надання Україні зброї підтримує 61% демократів проти 39% незалежних і 30% республіканців.

Допомога США Україні

У лютому 2023 року в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні допомогу на суму близько 50 мільярдів доларів.

Йдеться про допомогу в сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки.

В останній пакет допомоги увійшли різні комплекси, ракети, боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя. Його оцінили в 400 мільйонів доларів.

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