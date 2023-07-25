Загальна вартість пакету становить 400 мільйонів доларів.

Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю в 400 мільйонів доларів. Як зазначено в офіційному прес-релізі, допомога призначена для задоволення критично важливих потреб в області безпеки і оборони.

Даний пакет допомоги включає в себе різні боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання. Повний список виглядає наступним чином:

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і NASAMS. Переносні зенітні комплекси "Стінгер". Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем HIMARS. Артилерійські постріли калібру 155 мм і 105 мм. Мінометні постріли калібру 120 мм і 60 мм. 32 бронетранспортери "Страйкер". Протитанкові ракети TOW. ПЗРК Javelin та інші протитанкові системи і ракети. Безпілотні авіаційні комплекси "Хорнет". Авіаційні ракети Hydra-70. Тактичні аеронавігаційні комплекси. Підривні боєприпаси для подолання перешкод. Більше 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї і гранати. Прилади нічного бачення і тепловізори. Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", – йдеться в заяві Пентагону.

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Західна військова допомога Україні - останні новини

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