Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю в 400 мільйонів доларів. Як зазначено в офіційному прес-релізі, допомога призначена для задоволення критично важливих потреб в області безпеки і оборони.
Даний пакет допомоги включає в себе різні боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання. Повний список виглядає наступним чином:
- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і NASAMS.
- Переносні зенітні комплекси "Стінгер".
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем HIMARS.
- Артилерійські постріли калібру 155 мм і 105 мм.
- Мінометні постріли калібру 120 мм і 60 мм.
- 32 бронетранспортери "Страйкер".
- Протитанкові ракети TOW.
- ПЗРК Javelin та інші протитанкові системи і ракети.
- Безпілотні авіаційні комплекси "Хорнет".
- Авіаційні ракети Hydra-70.
- Тактичні аеронавігаційні комплекси.
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод.
- Більше 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї і гранати.
- Прилади нічного бачення і тепловізори.
- Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", – йдеться в заяві Пентагону.
Західна військова допомога Україні - останні новини
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