Сенатор вважає, що США мають надати Україні дальнобійні ракети.

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Штати мають прискорити постачання військової допомоги Україні.

Він закликав адміністрацію президента США Джо Байдена "почати рухатися з відповідною швидкістю", щоб надати Україні "смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю", - додав Макконнелл.

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На його думку, нерішучість і бездіяльність Білого дому призводить до того, що деякі ключові сили та засоби запізно прибувають на поле бою. Також сенатор переконаний, що Україна має отримати далекобійні ракети від США.

"Удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow", - наголосив лідер республіканців.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю в 400 мільйонів доларів.

Даний пакет допомоги включає в себе різні боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання.

Загалом США надали Україні військову допомогу на суму понад 41 мільярд доларів з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року.

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