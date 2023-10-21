Ворог риє тунелі, щоб маскуватися і пробратися поближче до українських позицій

Біля Авдіївки тривають постійні бої, ворог вдається до нових тактик, щоб оточити місто.

Про це повідомив речник 110-ої окремої механізованої бригади, яка відбиває атаки ворога під Авдіївкою Антон Коцуконь. Він зазначив, що ресурсів у ворога під Авдіївкою достатньо і тривають дуже запеклі бої – щодня вони кидають все нові сили – бронетехніку, авіацію, артилерію та особовий склад на штурми міста.

"Щодня вони ходять на штурми з метою перерізати шляхи постання до Авдіївки або хоча б взяти їх під вогневий контроль з подальшим повним оточенням міста", - зазначив Коцуконь.

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За його словами, відбуваються інтенсивні атаки, йдуть дуже запеклі бої.

"Наші оборонці просто в нелюдських умовах тримають позиції - без перебільшення це титани, які під шквалом вогню тримають позиції і завдають дуже відчутних втрат ворогу", - наголосив речник 110-ої окремої механізованої бригади.

Коцуконь зазначає, що для росіян дуже важливо оточити і взяти Авдіївку, тому вони там зосередили величезні сили і засоби - як мінімум три кадрові бригади, які підкріплені підрозділами "Шторм Z".

Речник розповів, що на Авдіївському напрямку ворог застосовує нову тактику – риття тунелів.

"Тобто копають тунелі поближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а, по-друге, щоб десь виринути ближчче до наших позицій неочікувано", - розповів Коцуконь .

Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційним управлінням.

"Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація біля Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, російські війська втратили кілька тисяч солдатів після активізації наступу в районі Авдіївки з 10 жовтня. Українські бійці успішно відбили всі спроби штурмів росіян.

Військовий оглядач Денис Попович зазначав, що Росії потрібна перемога на тлі їхніх брехливих заяв, що наступ ЗСУ на півдні провалився. І за незначне розширення сірої зони у районі Авдіївки росіяни платять непорівнянну ціну, зазначив експерт. При цьому сказав, що були їх тактичні просування в районі Красногорівки, але це заплачена ворогам дуже висока ціна - кілька тисяч загиблих.

За даними ISW, окупанти відновили наступ в районі Авдіївки та незначно просунулися вперед. Це свідчить про те, що або росіяни вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати.

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