Нова хвиля наступу свідчить про те, що росіяни або вірять у реальність захоплення міста, або їхньому командуванню начхати на втрати у живій силі і техніці.

20 жовтня росіяни відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат російської техніки. Росіяни перегрупувалися і повернули інтенсивний наступ. Це свідчить про те, що або окупанти вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу.

Аналітики стверджують, що вчора російські війська незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Натомість російські воєнкори стерджували, що окупанти захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

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Ще один топ-воєнкор стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Інші військові блогери заявляли про просування до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.

Натомість Генштаб ЗСУ повідомив що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного.

20 жовтня українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили, що за останні чотири дні українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі.

Вчора українські сили показали, як завдають ударів по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки.

Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступом.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію біля Авдіївки, наголосивши, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити місто.

За його інформацією, тут ситуація складна, ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, українські воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

17 жовтня, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що останні кілька діб спостерігається "пониження градуса напруги" на Авдіївському напрямку. За його словами, про це свідчить зменшення штурмових дій завдяки тому, що наші військові "склали" міст ударом між Ясинуватою і Горлівкою. Через це у ворога є певна проблема за БК та логістикою. За словами Барабаша, у жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни й можливе подальше загострення.

Військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що для російських окупаційних військ Авдіївка стала другим Бахмутом, проте тільки за кількістю втрат.

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