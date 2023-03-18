Волонтерське авто обстріляли росіяни.

Польський посол в Україні Бартош Ціхоцький підтвердив, що біля Бахмута внаслідок російського удару поранені польські волонтери.

"Російська ракета влучила в автобус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в Часів Яр", - сказав він, передає TVN24. При цьому Ціхоцький зазначив, що поранено тільки одного волонтера. "У нас є дані про пораненого громадянина Польщі. Йому надається медична допомога", - сказав він. Інших подробиць посол не навів.

Агентство PAP поспілкувалося з представником польської ініціативи Nehemiasz, в складі якої працювали волонтери. Він сказав, що поранених двоє.

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"Мікроавтобус... був розстріляний у четвер пізно ввечері. Серед поранених двоє поляків з Познані. Один з них у стабільно важкому стані. Інший - у більш легкому стані", - сказав він.

Волонтери в Україні

В Україні з початку повномасштабного вторгнення працює багато волонтерів з різних країн. Вони возять допомогу як військовим, так і цивільним в зоні бойових дій. Також волонтери допомагають з евакуацією цивільного населення.

Час від часу волонтерські групи потрапляють під обстріли. Так, 4 лютого у Бахмуті загинув відомий американський волонтер Піт Рід. Росіяни вбили його під час надання допомоги цивільному населенню.

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