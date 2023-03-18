Після кожної атаки ворога іде контратака ЗСУ, зауважив військовий.

Пік наступального запалу окупантів у Бахмуті пройдено, хоча ворог продовжує штурмувати місто, розповів в ефірі національного телемарафону боєць ЗСУ 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк "Мамай".

За його словами, минулого тижня на вказаному напрямку спостерігався "Армагеддон".

"Це були цілодобові стрілецькі бої, постійне застосування авіації. Потім ми збили цей наступальний запал противника, була трішки стабілізація, а вчора противник знову пішов в атаку. За моїм відчуттям, трішки менше, ніж було минулого тижня. Але важко з чимось порівнювати, бо трошки менше у Бахмуті…таке важко уявити. Мені здається, що ми пік пройшли, Росія виснажується на цьому напрямку без свіжих сил. Без поповнення. Їм тут не вдасться досягти жодних успіхів", - поділився "Мамай".

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Після кожної атаки ворога іде контратака ЗСУ, зауважив військовий: "Може, не весь час вони (контратаки) успішні, не таке велике просування, але метр-два, десять метрів української землі нам вдається теж звільнити".

З приводу так званої нестачі боєприпасів у "вагнерівців" боєць зауважив, що росіяни "хочуть мати двадцятикратну перевагу, а мають приблизно п’ятикратну". До того ж на боці у найманців працює бойова авіація.

"Уявіть собі приватну армію у світі, яка має літаки, яка має все. Вони просто звикли, що вони воюють такою масою, знищують все живе, а потім заходять і ставлять прапорці. Зараз, навіть маючи п’ятикратну перевагу, нічого досягти не можуть", - сказав "Мамай".

Військовий додав, що у Бахмуті все ще воюють "вагнерівці", хоча їхні загони вже посилені ЗС РФ. "Історія "вагнерівців" закінчується безславно у Бахмуті. Кинувши "найкращу у світі приватну армію" на малесенький райцентр, вони і райцентр не захопили, і всю армію свою втратили", - підсумував "Мамай".

Війна в Україні – втрати РФ у Бахмуті

Росія продовжує штурм Бахмута, не рахуючись з втратами у живій силі. Через нестачу найманців і техніки наступ ПВК "Вагнер", схоже, наближається до кульмінації.

У боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч своїх солдатів, водночас, за словами аналітика Івана Киричевського, кількості знищених загарбників вистачило б на ще один похід РФ на Київ.

В лютому Росії вдалось захопити тільки 0,04% території.

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