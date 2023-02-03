Декілька інших людей, що були з ними, загинули.

В четвер, 2 лютого, у Бахмуті Донецької області потрапили під обстріл та дістали поранень двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Сьорсвен Трелвік і Сімон Йонсен.

Як пише видання VG, про інцидент розповіли їхні родичі та сам Йонсен. За словами волонтера, він із колегою уранці отримали завдання евакуювати кількох людей, що постраждали від обстрілів. Коли вони приїхали на зазначене місце, російські війська відкрили вогонь.

"Вони двічі бомбили по одному й тому ж місцю. Потім почали (обстріл) району, коли побачили, що ми вижили", – розповів доброволець.

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Він наголосив, що декілька інших людей, що були з ним і Трелвіком, загинули.

Водночас мати Сандера Сьорсвена Трелвіка розповіла, що він отримав опіки 30-40% тіла. Крім того, волонтер дістав осколкових поранень, але внутрішні органи залишились неушкодженими. Його разом із Йонсеном відправили до шпиталю у Дніпрі на лікування. За її словами, влада Норвегії готує евакуацію поранених громадян через Польщу на батьківщину.

У міністерстві закордонних справ Норвегії заявили в коментарі VG, що їм відомо про інцидент. Однак від подробиць в установі відмовились.

Ситуація в Бахмуті

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Росія змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії. Цю інформацію ISW підтвердили українські військові.

Водночас в ISW наголосили, що захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим. Проте ЗСУ можуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.

Крім того, українські прикордонники ліквідували вісьмох російських загарбників поблизу Бахмута у Донецькій області. Вони спробували оточити та взяти штурмом опорний пункт українських захисників поблизу міста й поплатилися за це.

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