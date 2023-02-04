Окупанти вбили його під час надання допомоги цивільному населенню.

У Бахмуті Донецької області, де точаться важкі бої, загинув відомий американський волонтер Піт Рід. Росіяни вбили його у четвер під час надання допомоги цивільному населенню.

Як повідомила Група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку довгий час очолював Рід, волонтера внесли до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією.

"В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - сказано в дописі.

"Це суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій у зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем. Піту було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.

На сайті Global Outreach Doctors Піта Ріда вказують як директора організації в Україні.

Як повідомляє CNN, речник Державного департаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні".

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, в Instagram повідомила, що її чоловік не тільки жив заради свого обов'язку, але й, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

"Він евакуював мирних жителів і допомагав пораненим, коли його автомобіль швидкої допомоги обстріляли. Він помер, роблячи те, що дало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена своєї команди своїм власним тілом", - розповіла дружина.

Волонтерську діяльність Піт Рід почав після урагану "Сенді", який вирував у штаті Нью-Джерсі. Він очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку, надаючи допомогу понад 10 000 травмованим особам.

Ситуація в Бахмуті

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Росія змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії. Цю інформацію ISW підтвердили українські військові.

Водночас в ISW наголосили, що захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим. Проте ЗСУ можуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.

В четвер, 2 лютого, у Бахмуті Донецької області потрапили під обстріл та дістали поранень двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Сьорсвен Трелвік і Сімон Йонсен.

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