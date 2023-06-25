Біля Бахмуту Сили оборони України ліквідували 3-й батальйон 57-ої гвардійської мотострілецької бригади Росії.

Захисники України розгромили 3-й батальйон 57-ої гвардійської мотострілецької бригади Росії під Бахмутом.

Про це повідомили лідери полку "Азов" Максим Жорін та Андрій Білецький.

Бійці 3-ої ОШБр відвоювали у ворога кілометрову лінію окопів. Рашисти чинили серйозний опір, бої велися іноді на відстані 1-2 метрів, проте захисникам вдалося зачистити територію. Білецький додав, що втрати з боку противника - 30 загиблих, десятки поранених і десяток полонених.

"Це була складна операція з дуже важкими окопними боями. Бійці показали не лише злагодженість та професійні дії, а й характер справжніх штурмовиків. Саме на характері переламали ворога. Вони, до речі, не знали, що в них за п****ць вдома твориться. Мабуть, тому і намагались битись - думали, що комусь взагалі цікаві. Але в результаті, 3-й батальйон 57-ої російської бригади знищений - майже всі солдати або вбиті, або в полоні, або ж поранені. А ми рухаємось далі!", - написав Жорін.

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