Валерій Шершень зазначив, що сталося 13 бойових зіткнень.

Російські окупанти продовжують порушувати всі можливі конвенції та порушувати правила війни. На Донецькому напрямку загарбники знову використали хімічні боєприпаси проти захисників України.

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, росіяни зосередили свої штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Тут сталося 13 бойових зіткнень, причому майже всі припадають на район Мар'їнки. Ворог отримав відсіч і відійшов. Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію, понад 440 обстрілів наших позицій", - розповів військовий в ефірі телемарафону.

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При цьому він повідомив, що зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольного, задушливої дії, але вітер дув у бік противника.

Ситуація в районі Мар'їнки - останні новини

10 червня 2023 року президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ розпочали контрнаступ. При цьому 12 червня в Міноборони України ометили, що за тиждень звільнено сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському напрямках.

24 червня прес-офіцер 79-ї ОДШБр Ярослав Чепурний повідомив, що чеченські підрозділи несподівано знялися з позицій і почали виходити з Мар'їнки.

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