Голосом схожим на Левітана і кадрами задрипаних сіл Росії переконують окупантів вирішити, чи помиратимуть вони безславно на чужині.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський гарантував, що могутня зброя НАТО не буде перешкоджати російським окупантам, які вирішать відступити й повернутися додому.

Про це йдеться у зверненні, яке оприлюднив військовий. Заклик до росіян озвучили голосом, який схожий на голос диктора Юрія Левітана. Він під час Другої світової війни повідомляв про новини з фронту, а потім про перемогу над нацистською Німеччиною.

Ці слова супроводжувались відео з російськими селами, в яких розруха, болото, повзаючі таргани в запущених і задрипаних хатах, а також багато могил тих, хто загинув на війні в Україні. Також показано знищену російську техніку і мертвих росіян, які прийшли в Україну зі зброєю.

"Сьогодні наші воїни на Бахмутському напрямку порадили росіянам повертатися додому, щоб не повторити "подвиги" ворогів з "Вагнера", які лежать у землі", - написав Сирський.

У зверненні до російських окупантів сказано, що сьогодні солдати і офіцери є "творцями нової історії і саме від їх рішення залежить існування Росії" і їх самих. Як зазначається, досвідчені і добре забезпечені бійці ПВК "Вагнер" вже загинули, "наповнюючи гаманці боягузливих генералів і політичного керівництва Росії". При цьому "вагнерівці", які вижили, опам’яталися і пішли звільняти Росію від чуми корупції і беззаконня. Тепер черга російських солдат ухвалювати рішення чи безславно померти на чужині, чи вернутися додому до рідних.

"Збройні сили України гарантують вам, що могутня зброя НАТО не буде перешкоджати вашому відступу. Пора додому", - йдеться в зверненні.

Наприкінці звучить пісня російською мовою про те, що серце проситься додому - "пора домой".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сьогодні підтвердила, що Східне угрупування ЗСУ розпочало наступ одночасно на декількох напрямках, зокрема, йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку. На всіх напрямках є просування вперед.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що ЗСУ біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які російські загарбники утримували з 2014 року.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони України продовжують знищувати росіян на фронті. Він зазначив, що чудову роботу на Луганському напрямку демонструє 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ у співпраці з аеророзвідкою 63-ої окремої механізованої бригади. За його словами, ворог втрачає техніку та людей.

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