Наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Внаслідок ворожих обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил поранення отримав український військовий.

Про це йдеться на Facebook-сторінці штабу ООС.

"Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку поточної доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожНа Донбасі сторони не бажають дотримуватися перемир'я - місія ОБСЄЗокрема, в напрямку Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що у Києві працівники військового клінічного госпіталю вимагали гроші від колишніх військових, учасників АТО та ООС.

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Автор: Наталія Хаджі