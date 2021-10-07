Українського воїна врятували нейрохірурги лікарні ім. Мечникова, які проводили операцію за допомогою сучасного мікроскопа.

У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова нейрохірурги упродовж багатьох годин оперували українського військовослужбовця, який отримав наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку.

Надії на порятунок не було, але хірурги змогли зробити "диво", написав на своїй сторінці у Facebook доктор медичних наук, заслужений лікар України та головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, після операції також була одна сенсація – боєць прийшов до повної свідомості.

"…Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі…", – повідомив медик.

Риженко також показав відео, на якому знято, як пацієнт передав привіт мамі та "пацанам".

"Мамі привіт… Пацанам привіт передавати…", – сказав врятований боєць.

Нейрохірург Андрій Сірко на своїй сторінці у соцмережі поділився, що при діаметральних пораненнях летальність становить 99%.

Хірург додав, що військовослужбовця вдалося врятувати завдяки тому, що операцію проводили за допомогою сучасного нейрохірургічного мікроскопа.

Читайте такожНадії майже не було: у Львові дивом врятували жінку, яка виношує двійню"…За ці сім років війни на ньому вже проведено півтори тисячі надскладних операцій. І цей випадок доводить, що в лікарні Мечникова мають порятунок навіть ті важкопоранені бійці з наскрізними та діаметральними пораненнями, летальність серед яких. за даними літератури, становить 99%", – зазначив лікар.

Варто зазначити, що у разі діаметральних поранень зовні рана може бути незначною, але можливе значне пошкодження мозку.

Нагадаємо, у 2014 році частину Донбасу захопили бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР". Бойовиків підтримали влада Росії. На Донбас також вдерлися російські війська.

Спочатку влада України вирішила провести на частині Донбасу антитерористичну операцію. Пізніше замість АТО розпочалася операція Об'єднаних сил.

Наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що протягом 2019-го в результаті бойових дій загинули 49 українських військових.

Автор: Екатерина Присяжнюк