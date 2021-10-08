Коштували такі "послуги" від 1 500 доларів.

У Києві викрито корупційну схему вимагання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС з боку службових осіб Головного військового клінічного госпіталю.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи медичної установи організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС за проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності.

Вартість таких "послуг" становила від 1 500 доларів США в залежності від ступенів розладів.

Читайте такожНа шиї трупа нардепа Полякова знайшли дивні сліди - ЗМІУчора, 7 жовтня, одразу після одержання чергової частини неправомірної вигоди затримано посередника. Зараз цій особі повідомлено про підозру.

Також у межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання інших фігурантів, під час яких виявлено грошові кошти, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці затримали лікаря Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи на одержанні 8 тисяч доларів неправомірної вигоди за призначення учаснику АТО групи інвалідності.

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Автор: Тетяна Герасименко