Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Сьогодні, 25 червня, на Донеччині в результаті російських обстрілів загинуло троє цивільних, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"За 25 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованому Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині, порушивши Женевську конвенцію. Внаслідок обстрілу четверо рятувальників отримали поранення.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у російських загарбників немає особового складу для захоплення всієї Донецької області. За його даними, окупанти несуть значні втрати на Ізюмському напрямку.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляє, що Росія задіяла у війні проти України вже 105 батальйонних тактичних груп. Він вважає, що їх кількість може зрости, в залежності від ситуації на полі бою.

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