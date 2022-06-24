Обстріл окупанти здійснили сьогодні вночі.

У Донецькій області під обстріли потрапила пожежна частина, четверо рятувальників отримали поранення.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій України у соціальній мережі Facebook.

"Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині, під обстріли потрапила будівля пожежно-рятувальної частини.

"Четверо рятувальників отримали поранення. Загиблих серед особового складу частини, на щастя, немає", - додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Також у службі опублікували знімки, на яких можна побачити наслідки ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 23 червня, російські окупанти вбили шістьох мирних жителів Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької ОВА Павло Кириленко каже, що на Донеччині ситуація лишається складною, однак за минулу добу загарбники не мали успіху у наступальних діях.

За останніми даними британської розвідки, Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера" через нестачу підготованого особового складу.

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