За словами Олексія Арестовича, російські війська на Ізюмському напрямку несуть численні втрати.

У російських окупантів немає особового складу для захоплення всієї Донецької області.

Про це в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що російські війська на Ізюмському напрямку несуть численні втрати. Зокрема, під Ізюмом українські військові вдарили по польовому пункту управління однієї з російських дивізій, і тепер його не існує.

"Там важко наступати російським військам, втрати, втрати, втрати. Дуже сильно та болісно. Фізично нікого кидати на "звільнення" Донецької області... Луганська - це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких міста як Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами Олексія Арестовича, успіх російських окупантів у Луганській області має всі шанси перерости з тактичного в оперативний.

За його словами, українське командування вивело всіх солдатів із оточення, що намітилося, в Гірському і Золотому (південніше Лисичанська) ще до того, як кільце там замкнулося.

Арестович зазначив, що противник активно просувається до траси "Бахмут - Лисичанськ", маючи намір замкнути українські війська в котел в Луганській області.

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