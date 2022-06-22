Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, використавши касетні снаряди.

Окупанти обстріляли пляж на озері Золота Рибка, одна людина загинула, ще одинадцять отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення. Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!", - повідомив він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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