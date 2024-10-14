Нині РФ зосередила свої сили на флангах від Покровська.

Донецька область для Росії є значно важчою та пріоритетнішою, ніж Курська область. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко.

За його словами, пріоритетність і важливість цієї цілі правитель РФ Путін визначив ще у 2022 році.

"Це захопити повністю Донецьку та Луганську область. Ворог буде намагатися розширювати південний плацдарм для того, щоб вийти на південні рубежі Покровська. Зараз у них стоїть завдання вийти на Курахове, Селідове та Покровськ. І ця наступальна операція південніше цих населених пунктів із цим і пов'язана", – сказав Тимочко.

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Він також додав, що нині окупанти намагаються розширювати свої фронти для того, щоб прикрити свої фланги під Покровськом:

"Це одна з причин, чому вони концентрують сили на флангах, а не намагаються поки що атакувати Покровск в лоб. Така інтенсивність боїв найближчі кілька тижнів точно відбуватиметься в такому режимі. І приблизно на цих же лініях фронту".

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Раніше в ЗСУ повідомили, що російські окупанти, попри великі втрати, вже контролюють частину Торецька. Водночас там зазначили, що Сили оборони дають ворогу гідну відсіч і найближчим часом окупанти "точно не зможуть виконати своє завдання".

Тим часом журналісти The Times відзначають, що російська "тактика м'ясорубки" на фронті працює, попри дуже великі втрати ворога. Журналісти відзначають, що навіть з урахуванням стратегії РФ, їхні втрати протягом вересня стали безпрецедентними.

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