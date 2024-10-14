Російські війська продовжують наступати на позиції ЗСУ в Курській області майже по усіх напрямках.

ЗСУ можуть покинути Курську область РФ найближчими тижнями, заявив аналітик видання BILD Юліан Репке.

Він зазначив, що російські війська продовжують наступати на позиції ЗСУ в Курській області із заходу, на села Любимівка і Новоіванівка. Вони також вибили українських військових з останнього села біля райцентру Кореневе. Крім цього, росіяни скорочують український плацдарм і зі сходу, де відбили село Бірки і Спальне. Наразі тривають бої за село Плєхове - з початку контрнаступу росіяни пройшли там уже 13 км.

"Динаміка в Курській області така, що після більш ніж двох місяців РФ здебільшого змогла повернути собі контроль. Хоча велика битва за Суджу, єдине взяте українцями місто, ще навіть не почалася. Тому поки що ми не знаємо, як довго українці зможуть там протриматися, наскільки хорошу оборону вони там вибудували. Найімовірніше, ми побачимо це вже найближчими тижнями, найпізніше - місяцями", - висловив думку Репке і додав, що наразі динаміка така, що росіяни повільно просуваються в бік власного кордону і витісняють українців.

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За даними Репке, російські військові дедалі частіше застосовують у Курській області дрони, керовані через оптоволоконний кабель із далекобійністю до 8 км. При цьому українські системи РЕБ проти них безсилі. У такий спосіб росіянам вдається успішно знищувати техніку ЗСУ. Українські військові відповідають на це використанням традиційних невеликих квадрокоптерів і нових середніх дронів-перехоплювачів із нерухомим крилом.

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області РФ почалася 6 серпня.

Ситуація в Курській області

Російські війська намагалася відтіснити ЗСУ з позицій у Курській області, але українці тримають "певні рубежі", заявив12 жовтня президент України Володимир Зеленський.

За оцінкою військового оглядача Олега Жданова, російські війська просунулися вглиб українських позицій у Курській області на відстань до 7 км і зупинилися. Сил і засобів просуватися далі у них немає, вважає оглядач.

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