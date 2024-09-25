Найімовірніше, ЗСУ з Вугледара відступлять у Богоявленку, зазначає аналітик.

Вугледар на Донеччині, який від початку війни був неприступною фортецею для росіян, схоже, скоро буде захоплений - 72-га механізована бригада ЗСУ, яка захищала його, почала відступ з міста, стверджує аналітик Forbes Девід Акс.

Як зазначає Акс, останній штурм Вугледара в середу вранці, на відміну від багатьох попередніх штурмів, схоже, увінчався успіхом. Як зазначили в українській аналітичній групі Frontelligence Insight, ситуація у Вугледарі критична, і це, найімовірніше, останні етапи його оборони.

"Є ознаки того, що це саме так. Схоже, що коли минулого тижня російські війська стали загрожувати флангам міста, 72-га механізована бригада чисельністю 2000 осіб, озброєна танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109, почала потихеньку відходити на більш захищені позиції", - пише Девід Акс.

Значення Вугледара для кожної зі сторін - питання спірне, зазначає аналітик.

Він закріплює кут, де південний фронт зустрічається зі східним, але, можливо, Богоявленка, розташована за кілька миль на північ, може виконувати ту саму функцію, вважає Акс, додаючи, що, найімовірніше, Богоявленка - це запасна база, на яку може відступити 72-га ОМБр із Вугледара.

При цьому, зазначає аналітик, причина, через яку Вугледар упав під російським натиском, очевидна.

"Хоча російські війська перенапружені по всій лінії фронту, українські сили, які поступаються їм за чисельністю, ще більш перенапружені. Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав наступати через кордон у Курську область минулого місяця. Тепер вони прогинаються ще швидше", - підсумовує Акс.

Ситуація у Вугледарі - новини

У DeepState заявили, що росіяни намагаються взяти в оточення Вугледар. Однією з причин експерти називають відмову від ротації 72 ОМБр, яка вже близько двох років обороняє місто і його околиці.

Водночас аналітики ISW вважають, що захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій у Донецькій області, оскільки Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. При цьому загарбники вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у бік міста.

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