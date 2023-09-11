Вдалося захопити ворожий спостережний пункт.

Українські прикордонники взяли штурмом ворожий спостережний пункт. Бійцям Держприкордонслужби вдалося ліквідували двох росіян, а ще двох - взяти у полон.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, під час проведення розвідки бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили спостережний пункт росіян.

"Під час штурму прикордонники знищили двох окупантів, ще двох взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що бій відбувся на Куп’янському напрямку.

Останні новини щодо результатів контрнаступу ЗСУ

Український контрнаступ триває останні декілька місяців. Зокрема, під Бахмутом силам оборони вдалося звільнити вже 49 кв. км територій. Водночас, нещодавно, ЗСУ зайняли частину Опитного біля Авдіївки, а також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що темпи контрнаступу України може пришвидшити отримання далекобійної зброї, у тому числі ракет ATACMS, які Україна просить у США.

Загалом Росія втратила в Україні вже понад 269 тисяч своїх військових та понад 35 тисяч одиниць своєї техніки та озброєння. Зокрема, минулої доби українські оборонці ліквідували ще 580 російських загарбників.

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