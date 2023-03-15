Супротивник зосереджує зусилля на веденні наступу на низці напрямків, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України за минулу добу відбили понад 90 атак російських загарбників, у місті Бахмут тривають постійні позиційні бої.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, для цього ворог зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак супротивника на зазначених напрямках.

Відео дня

Як зазначають у Генштабі, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка", - сказано у зведенні.

Крім того, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати зараз

Вранці 14 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що наші воїни на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках відбили понад 100 атак з боку супротивника.

Варто зазначити, що за Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої. За словами президента Володимира Зеленського, військове командування України має чітку позицію щодо Бахмутського напрямку - посилювати його та максимально знищувати супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: