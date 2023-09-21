У числі знищеної техніки 2 артилерійські системи, 2 танки та 6 одиниць автотехніки.

Бійці Військово-Морських Сил ЗСУ ліквідували минулої доби ворожий пункт управління БПЛА, 10 одиниць техніки та до 30 окупантів.

Як повідомляється у Telegram ВМС, військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 27 окупантів, , 2 артилерійські системи, 6 одиниць автомобільної техніки, 2 танки та пункт управління БпЛА. Остаточні втрати ворога уточнюються", - мовиться у повідомленні.

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Ліквідація сил ворога. За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 21 вересня Росія втратила на війні проти України приблизно 274 тисячі 470 військових, з яких 490 - за минулу добу. Також знищено 41 артилерійську систему, 29 безпілотників, 15 бойових броньованих машин та 3 танки.

Також джерела УНІАН в СБУ повідомили, що в ніч на 21 вересня СБУ та ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун".

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