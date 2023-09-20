Зокрема, з цього коммплексу атакували фрегат "Адмірал Ессен".

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що українська протикорабельна ракета для комплексу "Нептун" не встигла пройти весь процес випробувань перед повномасштабним вторгненням Росії. У зв'язку з цим до потрібних параметрів її доводили на полі бою - під час ударів по реальних цілях окупантів.

В коментарі The Wall Street Journal він розповів, що ракета мала пройти попередні випробування перед початком вторгнення.

Попри це, Україна атакувала з "Нептуна" російський фрегат "Адмірал Ессен". Хоча системи радіоелектронної боротьби корабля росіян завадили ракетам, фрегат отримав незначні ушкодження і кілька моряків були поранені.

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За словами Неїжпапи, Росія так і не повірила, що Україна має "справжню ракетну зброю, і продовжувала намагатися домінувати в наших районах". Зокрема, це відобразилось у відправці крейсера "Москва" в зону ураження української ракети.

Що відомо про "Нептун"

Як відомо, ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – це наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений КБ "Луч". Наразі її дальність нібито становить 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" передали ВМС.

Виробництво української зброї

За словами експертів, виробництво Україною нещодавно модифікованих крилатих ракет, здатних вражати цілі на відстані сотень миль від російського кордону, викликала побоювання, що Володимир Путін може вдатися до ядерного варіанту, якщо дійде до "відчаю".

Як повідомляв УНІАН, пройшов своє бойове хрещення ще у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії, за місяць до потоплення російського крейсера "Москва".

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