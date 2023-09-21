Також знищено 41 артилерійську систему, 29 безпілотників, 15 бойових броньованих машин та 3 танки.

Збройні сили України за минулу добу знищили майже 500 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, станом на 21 вересня Росія втратила на війні проти України приблизно 274 тисячі 470 військових, з яких 490 - за минулу добу.

Крім того, країна-агресор втратила:

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танків ‒ 4638 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15),

артилерійських систем – 6137 (+41),

реактивних систем залпового вогню – 781 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 528 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 911 (+5).

Водночас кількість знищених літаків, гелікоптерів, кораблів, катерів, підводних човнів та крилатих ракет за добу не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України минулої доби завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області. Українські захисники успішно відбили атаки російських загарбників на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

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