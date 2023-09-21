Спочатку російську ППО перевантажили нальотом безпілотників, а потім завдали основних ударів.

В ніч на 21 вересня СБУ та ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Як повідомляють джерела УНІАН в СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

"Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун". Цікаво, що навіть русняві Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових", - розповіло джерело.

В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше - окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Тим часом паблік "Кримський вітер" опублікував відео атаки на "Саки".

Удари по аеродрому "Саки"

Цей аеродром окупантів вже не вперше опиняється епіцентром масштабних атаки. 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі" Саки " в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Повідомлялося, що в результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Потім стало відомо, що щонайменше сім російських літаків були знищені під час вибухів на аеродромі в Саках. Це може бути найбільшою втратою авіації РФ за один день.

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