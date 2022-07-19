Продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців несловянських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнер" майже напевно відігравала центральну роль у останніх боях, включаючи захват росіянами Попасної та Лисичанська в Луганській області. Ці бої завдали групі великих втрат.

"Вагнер" знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в чорних списках. Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

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