Президент відзначив воїнів на Донеччині, які "мінусують" ворога найбільше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бої на Донбасі – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні та всій Європі.

У вечірньому відеозверненні глава держави відзначив воїнів на Донеччині, які "мінусують" ворога найбільше: морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади і 74-го окремого розвідбату.

"Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут.Бої саме там, саме в цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі", – наголосив президент.

Відео дня

Зеленський подякував воїнам Повітряних сил, усім льотчикам, зенітникам, які збивають убивчі дрони й ракети, що запускає Росія.

"Я дякую кожному нашому підрозділу сил оборони й безпеки, які відповідають окупанту на його удари по наших містах. Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсон, Запоріжжя, Сумщина й Чернігівщина – за кожен наш регіон, який потерпає від російського терору, окупант відчутно заплатить своїми втратами", – наголосив він

Ситуація на Донбасі

У Донецькій та Луганській областях тривають важкі бої. З початку доби, 18 березня, на Бахмутському напрямку ліквідували приблизно 190 окупантів. Ворог і надалі намагається захопити Бахмут, який українські захисники тримають уже декілька місяців.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський також заявив, що російські війська в районі Авдіївки та Марʼїнки на Донеччині посилили підрозділом спецназу. За його словами, ворог протягом доби 21 раз атакував позиції українських захисників поблизу цих міст.

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