Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський вважає, що російські війська "дещо видихались".

На Донецькому напрямку для ворожих військ встановлено ліміт використання боєприпасів.

Про це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дуже багато розмов від бійців РФ, які воюють на тому боці, про те, що не вистачає боєприпасів, вони відчувають певний "артилерійський голод". Тому що на сьогоднішній день вже встановлено ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо вони перевищили ліміт, то на наступний день вони залишаються без боєприпасів", - сказав він.

За словами речника, це проблема не лише Євгена Пригожина, який скаржився на нестачу боєприпасів для ПВК "Вагнера", це проблема в усієї російській армії.

"Ворог, на мою думку, уже дещо видихався і не має такої потужності, яку мав попередньо", - сказав Дмитрашківський.

Він також зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог продовжує будувати фортифікаційні укріплення, і це може свідчити лише про одне – що ворог боїться наступу українських військ.

"Вони розуміють, що Донецький напрямок рано чи пізно впаде, і чутки про те, що нібито з того боку буде контрнаступ, – я думаю, що вони не помиляються в цьому, рано чи пізно ми підемо в атаку і знищимо ворога і на цьому напрямку. І не врятують ні рубежі, які вони побудували, ні фортифікація знаменита російська", - додав речник.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники відбили понад 100 атак ворога на п'яти Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках фронту.

Українська авіація 10 разів вдарила по районах зосередження супротивників. Окупанти втратили п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки, три склади боєприпасів та чотири засоби радіоелектронної боротьби.

Окупанти несуть величезні втрати. За даними Генштабу, станом на сьогодні втрати РФ в Україні зросли ще на понад 700 загарбників і перетнули нову "червону лінію" - 160 тисяч.

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