На Лимансько-Куп’янському напрямку знищено більш як 50 російських загарбників, ще 116 поранено.

На Бахмутському напрямку фронту з початку доби, 18 березня, ліквідовано понад 190 російських окупантів.

Про це речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог і надалі намагається захопити це українське місто. Атакує в районі самого населеного пункту. Зокрема, за цю добу було 16 бойових зіткнень тільки в районі самого Бахмуту, 55 разів він обстріляв місто й околиці. Загалом по Бахмутському відтинку фронту він завдав 352 артилерійські удари з різних типів реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. І 27 бойових зіткнень відбулося по всьому фронту й 4 авіаудари. 193 окупанта було знищено і 199 зазнали поранень різного ступеня", - сказав Череватий.

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Також речник додав, що українські захисники збили два БПЛА "Орлан-10". Крім того, було знищено 5 польових складів боєкомплекту ворога.

Череватий зазначив, що у Бахмут вдається доставляти необхідні українським бійцям боєприпаси, провіант, амуніцію та медикаменти. Також вдається забирати з міста поранених українських захисників.

Окремо речник розповів, що декілька тижнів поспіль ворог намагається здійснювати наступ на Лимансько-Куп'янському напрямку.

"В районі населених пунктів Гряниківка, Верхньокам'янське та Спірне (ворог) проводив атакувальні дії. П'ять раз намагався штурмувати наші позиції. При цьому 53 окупанта знищено і 116 було поранено. Характерна особливість на цьому напрямку, що щодоби знищується бронетехніка противника", - сказав Череватий.

Він додав, що сьогодні було підбито два російські танки Т-72 і броньований артилерійських тягач.

За словами Череватого, на цьому напрямку ворог найчастіше застосовує артилерійські та ракетні обстріли. "478 разів він обстріляв Лимансько-Куп'янський напрямок з різних видів артилерії", - додав Череватий.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на українській землі було ліквідовано 880 російських загарбників. Загальні втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року сягнули позначки орієнтовно в 164 тис. 200 осіб.

Тим часом в СБУ розповіли, що спецпризначенці "Білі Вовки" знищили на Донецькому напрямку за одну ніч 10 російських танків. Також було спалено один БТР супротивника.

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