За минулу добу ворог 21 раз спробував атакувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Ворожі війська в районі Авдіївки та Мар’їнки посилили підрозділом спецназу 98-ої десантно-штурмової бригади.

"Протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції (українських військ) в районі Авдіївки та Мар’їнки. Але взагалі без успіху. На жодному із бойових рубежів вони не досягли жодного успіху. Вночі ворог взагалі припинив атакувати. Напевно, це пов’язано з чисельними втратами. Ворог за вчорашній день втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими", - повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, поблизу Авдіївки та Мар’їнки до ворожого підрозділу 155-ої бригади морської піхоти долучився підрозділ спецназу 98-ої десантно-штурмової бригади.

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"Це, так би мовити, підсилення, але морально-психологічний стан даного підрозділу зовсім рівняється нулю. Що зможе зробити цей спецпідрозділ, поки невідомо", - додав Дмитрашківський.

Він також підкреслив, що за два тижні атак на цьому напрямку окупанти зазнали великих втрат у живій силі та техніки. Відповідно на даний момент їм потрібен час для відновлення і техніки, і боєприпасів. Підрозділ 98-ої бригади є одним із останніх боєздатних резервів на даному напрямку, додав Дмитрашківський.

"Натомість відомо, що ворог на Вугледарському напрямку дещо знизив свою активність. Спостерігається накопичення сил і засобів. Але за задумом російських військових пенсіонерів, які знаходяться в Кремлі, необхідно взяти Авдіївку у кільце. Саме місто їм не потрібно. Їм потрібно локалізувати всі Сили оборони, які знаходяться в цьому місці. Поки що всі ці спроби марні. З огляду на все, видно, що ворог уже досить виснажений, і ще раз підкреслюю - морально-психологічний стан рівняється нулю", - наголосив Дмитрашківський.

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За минулу добу, 17 березня, захисники України відбили понад 100 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

При цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

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