Ситуація у гарячих точках на Донбасі залишається важкою.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Дуже важкими залишаються бої на Донбасі – гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість!", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше у Зеленського прокоментували контрнаступ ЗСУ.
За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і знищуватимуть всю складську інфраструктуру російських окупантів, тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається "спека".
Він наголосив, що вести такий тип війни з українського боку – це нонсенс, і пояснив, який вигляд матиме контрнаступ.
У ЗСУ також з іронією відповіли на заяву Росії про те, що "контрнаступ з тріском провалився".