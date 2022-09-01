ЗСУ продовжують боронити позиції від російських окупантів.

Ситуація у гарячих точках на Донбасі залишається важкою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Дуже важкими залишаються бої на Донбасі – гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість!", - наголосив він.

Відео дня:

Нагадаємо, раніше у Зеленського прокоментували контрнаступ ЗСУ.

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і знищуватимуть всю складську інфраструктуру російських окупантів, тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається "спека".

Він наголосив, що вести такий тип війни з українського боку – це нонсенс, і пояснив, який вигляд матиме контрнаступ.

У ЗСУ також з іронією відповіли на заяву Росії про те, що "контрнаступ з тріском провалився".

Вас також можуть зацікавити новини: