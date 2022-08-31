Подоляк підкреслив, що українські війська наступатимуть по всій лінії фронту, а не лише на півдні.

Українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і знищуватимуть всю складську інфраструктуру російських окупантів, тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається "спека".

Про це в ефірі ТСН заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Спека починається по всій лінії фронту. На півдні збільшилась кількість високоточних обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії", – зазначив він.

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"Контрнаступ в українському розумінні – це трішки інший тип війни, який ми ведемо, це сучасний тип війни. Це Росія веде такий класичний радянський тип війни – коли зібрали певну кількість живої сили, декілька тисяч, і пішли на окремому напрямку для того, щоб забрати півкілометра території. І скільки людей загине – для них немає ніякої різниці", – пояснив Подоляк.

Він наголосив, що вести такий тип війни з українського боку – це нонсенс, і пояснив, який вигляд матиме контрнаступ.

"Ми активно задіюємо ці славетні вже HIMARS і всі системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення (окупантів – ред.). Просто кількість накопичених керованих снарядів, реактивних снарядів у нас збільшується, тому що партнери нам інтенсивно допомагають. Так ось, ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру – склади першого, другого, третього рівня, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. І таким чином ми знекровлюємо військові угруповання РФ, і поступово відтісняємо їх зі своєї території. Саме таким буде контрнаступ", – зазначив радник голови ОП.

Він підкреслив, що українські війська наступатимуть по всій лінії фронту, а не лише на півдні.

"Хочу зауважити, що – не тільки на півдні. Сьогодні і на Мелітопольсткому напрямку це йде, і на Харківському напрямку. І особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку. Для чого ми робимо цю тактику тисячі порізів для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1300 км. Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Ми будемо наступати по всьому фронту. Будемо атакувати всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту", – наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, окупанти намаглися наступати на кількох напрямках, але ЗСУ дали відсіч.

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