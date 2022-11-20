На сході з початку дня відбулося вже майже 400 обстрілів.

Президент Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію на фронті.

У Донецькій області зараз тривають найбільш жорсткі бої, сказав він у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Хоча атак цієї доби менше через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається надзвичайно великою.

"Луганщина – потроху і з боями рухаємося", - заявив глава держави.

Відео дня

За його словами, станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Президент подякував всім, хто тримає позиції і допомагає нашим силам оборони.

"Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів", - поінформував Зеленський.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, російське командування планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Найзапекліші бої на Донбасі зараз ідуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Раніше офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Він каже, що загарбники відправляють на позиції Сил оборони мобілізованих та зеків.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий попереджав, що операція зі звільнення Луганщини буде складною.

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