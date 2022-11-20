Окупанти встигли зміцнитися в регіоні і отримали підмогу за рахунок сил, які втекли з Харківської області.

Військова операція зі звільнення Луганської області буде складною. Російські окупанти встигли закріпитися на території регіону і отримали підтримку у вигляді бойовиків так званої "ЛНР" і сил, які втекли з Харківщини.

Таку заяву зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Він повідомив: "У ворога там було формування, це так зване "ЛНР", яке він використовував в якості плацдарму для підготовки нападу на нас, в тому числі створивши там цей корпус "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил".

Череветий також зазначив, що рашисти організували інженерне обладнання позицій. А угруповання ворожих військ у Луганській області посилили окупанти, які зуміли втекти з Харківщини та Лиману. Це вплинуло на тактику дій ЗСУ. Українські захисники не проводять лобові атаки, а завдають ударів високоточною зброєю і здійснюють швидкі контрнаступи.

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"Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, в тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було в останній раз в Макіївці, ми звільняємо досить швидко. Просто для цього потрібен час", — заявив Череватий.

Ситуація в Луганській області: останні відомості

Раніше цього тижня українські воїни звільнили село Макіївка на Луганщині. У населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку через обстріли рашистів.

Окупанти також намагаються стягувати підкріплення в регіон. Новоприбулі противники розташовуються в порожніх будинках українців.

У Кремінній, Сєвєродонецьку та Рубіжному ворог прагне організувати так звану "евакуацію" місцевого населення. Причиною стала складна гуманітарна ситуація.

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