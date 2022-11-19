За словами українського військового, керівництво РФ жене мобілізованих та зеків на позиції ЗСУ.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко прогнозує, що зимова кампанія у Донецькій області буде гарячою.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він розповів, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку.

"Ворог намагається вести штурмові дії вдень та вночі. На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою", - розповів Іллєнко.

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За його словами, військове керівництво РФ жене мобілізованих та зеків на позиції Сил оборони України.

"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут - це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", - наголосив офіцер.

Що відбувається у Донецькій області: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Згідно з прогнозом аналітиків з ISW, після невдачі в Херсонській області, РФ посилить наступ на Донбасі.

Раніше Іллєнко розповідав, що росіяни використовують тактику, яка була ще 80 років тому: це і загородзагони, які розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають наджорстокі бої. Тількт за одну добу було відбито близько сотні російських атак.

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