На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Сили оборони України сьогодні відбили ворожі атаки поблизу 7 населених пунктів на Донбасі.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій в Facebook.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне та Кліщіївка Донецької області", - інформує Генштаб.

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На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснює обстріли з танків і всього спектру артилерії.

За поточну добу противник завдав два ракетні удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ і здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ уздовж лінії зіткнення.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - додали в Генштабі.

Також повідомляється, що на Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огурцове, Стрілече, Стариця та Чайківка Харківської області.

На запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вісшетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новополь, Оріхів та Красне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

Ситуація на Донбасі:

У жовтні 2022 року розпочався наступ ЗСУ на Сході та Півдні України. У двох громадах Донецької області від російських окупантів були звільнені 40 населених пунктів. До деокупованих Святогірську та Лиману Донецькій області підвели електрику.

За оцінками аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі та боїться контрнаступу ЗСУ на Крем'яну.

В офісі президента України додали, що Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області.

Водночас на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла вбитих росіянами українців. Так, 20 жовтня стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих російськими військовими під час окупації. Відзначається, що 8 тіл знайшли в Лимані, 2 в Новоселівці та 2 в сосновому.

19 листопада 2022 року окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Донецької області.

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