Найважчі бої велись на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби, 22 березня, на фронті між українськими військами та росіянами відбулося 69 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку окупанти, за підтримки авіації, здійснили 3 безуспішних штурми позицій ЗСУ в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Там ворог за підтримки авіації здійснив 7 атак, але успіху не мав. На Бахмутському напрямку стримали 5 атак в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Новопавлівський продовжує залишатись найгарячішим напрямком. За добу противник за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне.

На Оріхівському напрямку росіяни 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі. Неспокійно було у на плацдармі ЗСУ на лівобережжі Херсонської області. Там противник здійснив 2 штурми.

Авіаційні та ракетні удари

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. При цьому ракетні підрозділи уразили 2 райони зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 важливих об’єкти ворога.

Водночас загарбники завдали 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснили 92 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах, а також атакували Україну "шахедами".

Протягом доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна має ухвалити рішення щодо відведення ЗСУ з-під Вербового, тільки за такою логікою можна буде вирівняти лінію фронту й вийти з низини у цьому районі Запорізького напрямку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. розповів, коли Сили оборони перехоплять ініціативу на фронті.

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