Ворог запустив 34 ударних дрони по Україні.

У ніч на 23 березня російські окупанти обстріляли Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині), а також влаштували масовану дронову атаку.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, ворог запустив 34 ударних БпЛА типу "Shahed". Райони пусків - Курська область РФ та мис Чауда окупованого Криму.

До захисту українців залучили мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію. Вони знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Відео дня

"Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин", - додали у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях та намагалися обійти засоби ППО.

У вказаній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 - на Херсонщині, 1 - на Миколаївщині.

"На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки атаки уточнюються, але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога", - наголошують у ЗСУ.

Атаки дронів по Україні

Президент України Володимир Зеленський 19 березня повідомив, що російські війська застосували проти України лише від початку березня 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" та майже 900 керованих авіабомб.

Однак вже 22 березня росіяни завдали масованої атаки. Як розповіли Повітряні сили ЗСУ, було зафіксовано 151 повітряну ціль: наші захисники знищили 55 "Шахедів" та 37 крилатих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: