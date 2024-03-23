Було знищено 12 танків, 19 ББМ та десятки одиниць іншої техніки.

Збройні сили України минулої доби, 22 березня, знешкодили 1050 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні зросли до 435 760 осіб.

Крім того, було знищено багато військової техніки окупаційної армії, зокрема:

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танків ‒ 6852 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,

артилерійських систем – 10811 (+36) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),

крилаті ракети ‒ 1992 (+39),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)

Також росіяни втратили 1018 РСЗВ, 723 засоби ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, одну підводну лодку, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 22 березня, на фронті між українськими військами та росіянами відбулося 69 бойових зіткнень. Найважчі бої велись на Новопавлівському напрямку.

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. При цьому ракетні підрозділи уразили 2 райони зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 важливих об’єкти ворога.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ротація особового складу є одним з пріоритетів для армії зараз. Деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з перших днів повномасштабного вторгнення.

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