За її словами, там досить спекотно, незважаючи на те, що погода похолоднішала.

Начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що за минулу добу на південному напрямку є досить суттєві влучання по окупантам.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"В нас є досить суттєві влучання за минулу добу – це пункти управління, командні пункти і райони зосередження техніки, озброєння і людей. Але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозвідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати такі здобутки. Але дуже вдячні місцевому населенню і руху спротиву. Вони нам в цьому допомагають. Впевнена, що до вечора звіт буде досить потужний", - сказала вона.

Відео дня

За її словами, в окупантів останнім часом є проблеми з воєнною активністю. Окупанти зараз "намагаються щось зображувати, щоб всі думали, що є воєнні і є активність".

"Хоча насправді бої ідуть запеклі, Південь є Південь. І в нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трошки похолоднішала. Вогонь іде з одного боку і з іншого, але ворог все ж таки поступається. Поступово-поступово території ми закріплюємо за собою, і це його (ворога – УНІАН) напружує. Відповідно обстріли стають то менші, то більші, в залежності від того, яку кількість боєкомплекту ми уразили, наприклад, за ніч", - додала Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу знищено 550 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення - вже понад 56 тисяч.

За даними ОК "Південь", за минулу добу сили протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збили 5 дронів-камікадзе.

Крім того, підтверджено ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському.

Вас також можуть зацікавити новини: