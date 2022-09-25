Ворог продовжує повітряну розвідку, обстріли українських позицій та тилових територій.

На півдні попереджений прохід російської диверсійно-розвідувальної групи в тил Збройних сил України.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14.00.

"Під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил наших підрозділів в Нововоронцовській громаді", - сказав він.

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За словами Назарова, підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наступальних дій ЗСУ. Також ворог продовжує здійснення повітряної розвідки, обстріли українських позицій та тилових територій.

Зокрема, протягом ночі ворог завдавав ударів із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

"Ракетним ударом зенітно-ракетної системи С-300 атакував Миколаївський район. 4 керовані ракети С-300 вдарили по Миколаєву. Пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. По Очакову 5 ракет С-300 вдарили по портовій інфраструктурі та акваторії. Без людських втрат", - повідомив Назаров, додавши, що ворог обстрілював й інші райони, міста на півдні країни.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі в складі 15 одиниць маневрує в тому самому ракетобезпечному районі вздовж кримського узбережжя.

"Але навіть звідти лишається ризик пуску ракет типу "Калібр" з трьох надводних і підводного носіїв. Загальний їх запас складає 28 ракет. Враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і з безпілотних літальних апаратів", - сказав Назаров.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, Одесу було атаковано дронами-камікадзе, ворог тричі влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Ще один дрон збили сили протиповітряної оборони. В Одесі через наслідки атаки дронами-камікадзе призупинено рух декількох тролейбусних маршрутів. Також пошкоджено житлові будинки.

Також сьогодні, 25 вересня, близько 15.00 українська протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе, яким ворог намагався атакувати Миколаїв.

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