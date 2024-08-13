Ці сили необхідні йому для захисту власного прикордоння.

Росія вивела з окупованої частини півдня України частину своїх військ. Вони мають відбивати український наступ в Курській області.

Про це в інтерв'ю Politico розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. "Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України", - сказав він журналістам.

Водночас речник ОСУВ "Таврія" зазначив, що мова йде про відносно невелику кількість підрозділів. В ефірі телемарафону він сказав, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області. А в ніч відведення частини своїх сил загарбники провели декілька атак на Херсонщині. "Ми ще маємо зрозуміти, чи це не є димовою завісою", - додав Лиховій.

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Бої на території Росії

Триває українська військова операція на території Російської Федерації. Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що під українським контролем перебувають вже 74 населених пункти.

З'являється багато повідомлень про велику кількість полонених росіян. За словами нардепа Михайла Цимбалюка, серед них є такі, яких Москва захоче швидко обміняти.

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