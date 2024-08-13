Зокрема, йдеться про кадирівців, які поповнюють обмінний фонд.

Силам оборони України під час спеціальної операції у Курській області вдалося взяти у полон "жирні фігури", які росіяни захочуть скоріше повернути в рамках обміну.

Про це сказав народний депутат України від фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу "Новини.Live".

"Обмінний фонд вкрай потрібно збільшувати, і ця спецоперація показала, що особливо чеченці - ті, які розказували про серйозний спецпідрозділ "Ахмат" - якраз поповнять цей фонд, коли росіяни самі будуть виходити з пропозицією здійснити черговий обмін. Там справді є не тільки строковики, а, як кажуть військові між собою, "жирні фігури", які Росія захоче якнайшвидше обміняти", - сказав Цимбалюк.

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При цьому, як сказав депутат, відомо, що, за різними підрахунками, близько 10 тис. українських військовополонених сьогодні знаходяться у застінках РФ. "Це неофіційні дані, тому що Росія у багатьох випадках навіть не підтверджує те, що українські воїни є в них у полоні", - додав Цимбалюк.

Він вважає проблемою, що Росія здійснює неналежне поводження з українськими військовополоненими.

"В нас, на відміну від РФ, справді є декілька центрів, де утримуються військовополонені росіяни, яким створені усі умови на рівні міжнародного права, яким дозволяються раз у тиждень телефонні дзвінки до родичів, спілкування... За бажанням, вони навіть працюють і за те отримують кошти. Тобто, ми ведемо себе як цивілізована європейська держава", - відзначив депутат.

Стуація в Курській області

Після початку операції Сил оборони України у Курській області РФ багато російських військових здаються у полон. В одному з випадків на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Суджа" у полон здалося 59 російських військовослужбовців.

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