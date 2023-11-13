Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті, наголосив Барабаш.

За час боїв під Авдіївкою Донецької області російські загарбники втратили тисячі людей загиблими і пораненими. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.

"Це однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі. Ну і поранених там уже точно сім-вісім тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті", – зауважив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтервʼю "Укрінформу".

Щодо техніки, то називаються різні цифри, наголосив чиновник. За його словами, лунають оцінки про те, що знищено понад 200 одиниць техніки, дехто каже – що понад 400.

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"Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки і близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено", – наголосив він.

Водночас Барабаш додав, що бої в районі Авдіївки тривають через те, що саме міс розташоване на висоті. З Авдіївки видно окуповані Донецьк і Ясинувату.

"Саме тому їм це потрібно", – пояснив він.

Бої за Авдіївку

За інформацією від Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку протягом доби ворог вів штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського. Українські військові відбили там 8 атак. Загалом на фронті відбулося 50 бойових зіткнень.

Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак каже, що росіяни не полишать спроб захопити місто і намагатиметься брати його знову і знову. За його словами, це єдиний напрямок, де у ворога є якийсь шанс на успіх.

Водночас майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман переконаний, що якщо Силам оборони доведеться піти з Авдіївки, це не матиме стратегічного впливу на лінію східного фронту – від Купʼянська до Вугледара.

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