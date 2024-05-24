Подекуди бійці ЗСУ тримають кругову оборону.

На початку 2023 року США передали Україні майже 200 бойових машин Stryker. Майже всю техніку отримала нова елітна 82-а десантно-штурмова бригада українських ПДВ. Зараз вони воюють у Вовчанську.

Як пише Forbes, це вперше, коли ці ББМ використовуються на полі бою, для якого були створені. Йдеться про міські бої.

На тлі боїв на півночі Харківської області почали ходити чутки, що 82-а десантно-штурмова бригада поспішає підсилити гарнізон у Вовчанську. У вівторок бійці підтвердили своє розгортання на нових позиціях. На відео з БПЛА та камер з шоломів видно, що українські десантники вступають у бій у центрі Вовчанська. Один солдат навіть вистрілив протитанковою ракетою з відкритого верхнього люка "Страйкера".

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"Завдання полягало в тому, щоб зайняти оборонні позиції та стримати ворога", — сказав один із десантників в окремому відео.

Міські бої у Вовчанську

Як зазначається, бійцям на цих ББМ варто уникати прямого бою з російською механізованою або танковою бригадою, особливо на відкритій місцевості, де більш важкі танки та гусеничні бойові машини можуть застосувати свою переважаючу вогневу міць на великій дальності.

Минулого ріта 82-га десантно-штурмова бригада вперше вступила в бій проти окопаних російських механізованих сил на відкритих полях півдня України. Бригада втратила принаймні вісім своїх ББМ, що аналітики Oryx змогли перевірити

Коли південний фронт стабілізувався, а росіяни зосередили свої сили на сході та півночі міст, 82-а десантно-штурмова бригада нарешті отримала можливість вести бої на вигідній місцевості.

Прагнучи пройти через Вовчанськ, щоб звільнити шлях до Харкова, нове північне угруповання сил російської армії розпочала штурми піхотою.

"Штурмові групи, як правило, розміром до взводів [до 40 військовослужбовців], вступають у бойові дії з опорним пунктом перед об’єднанням з іншими штурмовими групами. Це зменшує втрати під час наближення до цілі, але сповільнює темп просування", – пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Кругова оборона бійців ЗСУ

Взводи росіян були розкидані по міській сірій зоні в центрі Вовчанська, розмиваючи лінію фронту та змушуючи екіпажі українських "Страйкерів" вести бій на 360 градусів.

"Ми тримали кругову оборону. Вони йшли з усіх боків", — сказав один із десантників.

На щастя, Strykers підходить для кругового бою. Ці машини є хорошими платформами для спостереження та стрільби, а завдяки датчикам та зброї, встановленим зверху, окупантам важко підкрастися до них.

Що ще важливіше, кожен "Страйкер" несе цілий загін із дев’яти піхотинців. Таким чином, група із чотирьох ББМ може розгорнути повний взвод із майже 40 піхотинців, чого не можуть важкі і менш місткі гусеничні машини М-2.

На думку журналістів видання, вже очевидно, що 82-а десантно-штурмова бригада була готова до міського бою у Вовчанську. Просунувшись на кілька кілометрів на південь у перші дні наступу на півночі, росіяни наштовхнулися на посилену українську оборону в центрі міста. Зіткнення з потужним гарнізоном, зокрема й з нещодавно прибулими десантниками та їхньою колісною технікою, майже повністю зупинило просування ворожих сил.

"Є ознаки того, що російські війська продовжують проникати в ліси та окремі будівлі південніше, намагаючись закріпитися. Однак ми скептично ставимося до їх здатності просуватися глибоко [на] південь", – зазначила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Бої за Вовчанськ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони змусили ворога значно знизити активність на Харківщині, а також частково повернули позиції, захоплені окупантами. При цьому він наголосив, що поблизу північних кордонів з Харківською областю ворог розгорнув велике угруповання військ.

Як повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що у Вовчанську будуть м'ясні штурми в лоб, можливі хвилі загострень.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що до північної частини Вовчанська, яка у багатьох точках знаходиться у руїнах, російські окупанти намагаються залізати з різних сторін, а саме з півночі, заходу та сходу. За його словами, наразі ситуація в області є досить складною.

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